Corvus Pharmaceuticals, Inc. a annoncé le début de l'essai clinique de phase 1 randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, évaluant le soquelitinib chez des patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère. L'essai devrait recruter 64 patients sur 12 sites aux États-Unis, avec la possibilité de fournir des données cliniques initiales avant la fin de l'année 2024. Corvus a déjà publié des données précliniques décrivant le mécanisme d'action unique du soquelitinib par le biais de l'inhibition de l'ITK, ce qui justifie son utilisation dans les maladies à médiation Th2 comme la dermatite atopique.

En outre, la société a évalué le soquelitinib chez des chiens de compagnie atteints de dermatite atopique réfractaire d'origine naturelle. Les résultats de cette étude ont démontré l'activité potentielle du soquelitinib dans cette maladie. À propos de l'essai clinique de phase 1 sur la dermatite atopique avec le soquelitinib L'essai clinique de phase 1 randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo prévoit d'inclure 64 patients souffrant de dermatite atopique modérée à sévère et n'ayant pas répondu à un traitement topique ou systémique antérieur.

Les patients seront randomisés dans un rapport 3:1 pour recevoir l'un des quatre schémas posologiques de 28 jours (100 mg BID, 200 mg QD, 200 mg BID ou 400 mg QD) de soquelitinib ou un placebo équivalent. Les principaux critères d'évaluation sont la sécurité et la tolérabilité, ainsi que l'efficacité, qui sera mesurée par l'amélioration du score de l'indice de surface et de gravité de l'eczéma, l'évaluation globale de l'investigateur, la réduction des démangeaisons et divers biomarqueurs de cytokines. Corvus et un comité de suivi des données seront en mesure de contrôler les données de l'essai.

La dermatite atopique, également appelée eczéma, est une maladie chronique qui peut provoquer une inflammation, des rougeurs, des plaques squameuses, des cloques et une irritation de la peau. Elle touche jusqu'à 20 % des enfants et jusqu'à 10 % des adultes, et les traitements comprennent des thérapies topiques, des thérapies orales et des thérapies biologiques systémiques injectables. Elle est souvent associée à d'autres troubles allergiques tels que les allergies alimentaires et l'asthme.

La dermatite atopique, comme l'asthme et l'allergie, implique la participation des lymphocytes Th2 qui sécrètent des cytokines entraînant une inflammation. Des études précliniques ont montré que le soquelitinib inhibe la production de cytokines par les lymphocytes Th2.