Les demandes de prix plus élevés de Petrobras retardent les ventes de raffineries - sources

La compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras a augmenté les prix au moins une fois au milieu du processus de cession de ses plus grandes raffineries, frustrant certains soumissionnaires et retardant la promesse tant attendue de briser le monopole de Petrobras dans le raffinage, ont déclaré à Reuters quatre sources ayant connaissance du dossier.

Les soumissionnaires ont été surpris par ce qu'ils décrivent comme des changements de dernière minute dans le processus de cession exigé par Petroleo Brasileiro SA, comme la société est officiellement connue, ont ajouté les sources, demandant l'anonymat pour divulguer des discussions privées avec la plus grande entreprise publique du Brésil.

Petrobras, qui contrôlait presque 100 % du raffinage au Brésil, s'est engagée à réduire sa capacité de 50 % en vendant huit de ses 13 raffineries après un accord conclu en juin 2019 avec le chien de garde antitrust CADE pour introduire la concurrence dans la tarification des carburants. Mais jusqu'à présent, elle n'en a vendu que trois et une réduction des pressions politiques visant à fixer artificiellement les prix des carburants semble lointaine.

Les sources ont déclaré que les changements de prix, ainsi que le manque d'intérêt des acheteurs partiellement alimenté par la pression des investisseurs inquiets des objectifs ESG contre l'achat d'actifs de combustibles fossiles, ont plombé la vente d'au moins deux des plus grandes raffineries de Petrobras en vente, REFAP et REPAR.

Petrobras n'a pas encore relancé le processus de vente de REFAP et REPAR, qui ont des capacités de 201 280 barils par jour et 207 563 bpj respectivement, produisant 17,8% de la production de carburant du Brésil, selon les données du régulateur pétrolier ANP.

En juillet, la Cade a repoussé au 31 décembre la date limite à laquelle Petrobras devait vendre les huit raffineries qu'elle s'était engagée à céder, mais Petrobras a publiquement admis que la date limite ne serait pas respectée.

Le 30 novembre, le directeur financier Rodrigo Araujo a déclaré qu'il était peu probable que Petrobras vende REPAR et REFAR avant les élections présidentielles d'octobre 2022.

Dans une déclaration à Reuters, Petrobras a déclaré qu'elle était "pleinement engagée" dans la vente des huit raffineries incluses dans l'accord avec la Cade.

Petrobras tentera à nouveau de vendre trois raffineries dont les processus ont été annulés, REFAP, REPAR et RNEST.

La société poursuit les cessions de LUBNOR, une raffinerie de 8 000 bpj située dans la région du nord-est qui produit uniquement de l'asphalte et des lubrifiants, et de REGAP, située dans l'État de Minas Gerais, qui représente 7,1 % de la capacité totale de raffinage.

RÉPARTITION DES POURPARLERS

Le conglomérat brésilien Ultrapar Participacoes était en pourparlers avec Petrobras depuis janvier pour acquérir la raffinerie REFAP, qui représente 7,7 % de la capacité totale de raffinage du Brésil et est située dans l'État méridional de Rio Grande do Sul.

Mais depuis le début des discussions, Petrobras a essayé d'obtenir un prix plus élevé, et en septembre, elle a décidé de demander une offre plus élevée, ont déclaré deux sources ayant connaissance de l'affaire. Les représentants d'Ultrapar, qui pensaient avoir déjà obtenu un prix et discutaient des détails du contrat, ont rejeté la demande et quitté les pourparlers.

Petrobras a annoncé l'échec des négociations le 1er octobre.

Ultrapar a refusé de commenter l'affaire. Petrobras a refusé de commenter la demande spécifique d'un prix plus élevé pour REFAP.

Quelque chose de différent s'est produit avec REPAR, une raffinerie située dans l'État méridional de Parana qui concentre 10,1 % de la capacité de raffinage du Brésil, selon les données de l'ANP.

Raizen, une coentreprise de Royal Dutch Shell et de la société énergétique brésilienne Cosan, avait exprimé son intérêt pour cet actif. Raizen a présenté une offre supérieure au prix minimum initialement fixé, mais Petrobras a ensuite augmenté le prix et rejeté l'offre comme étant trop basse.

Raizen a refusé d'augmenter son offre, aucun autre soumissionnaire ne s'est manifesté et en février, Petrobras a déclaré qu'elle ne vendrait pas REPAR car elle considérait les offres trop basses. Raizen s'est refusé à tout commentaire.

"Il n'y a pas eu de changement de règle pendant le processus de vente", a déclaré Petrobras en réponse aux questions de Reuters sur le matériel.

Mais une cinquième source familière avec la cession a déclaré que "différentes variables définissent le prix et elles sont généralement mises à jour". Depuis que Petrobras a lancé le processus de vente des raffineries il y a plus de deux ans, le prix du Brent, référence mondiale, a grimpé d'environ 10 dollars pour atteindre 73 dollars mardi.

Les négociations pour la REGAP semblent également être au point mort. Petrobras a demandé des offres non contraignantes qui ont été remises en novembre 2019.

Au moins un soumissionnaire, la société de capital-investissement EIG Global Energy Partners, a remis une offre, mais les négociations n'ont pas progressé, selon une sixième personne ayant connaissance de l'affaire. EIG a refusé de commenter l'affaire.

UN DÉSINVESTISSEMENT LENT

Jusqu'à présent, Petrobras a vendu trois raffineries. La plus grande est la raffinerie RLAM, dans l'État de Bahia, au nord-est du pays, d'une capacité de 330 000 bpj, ce qui représente 14 % de la capacité de raffinage brésilienne, à l'investisseur des Émirats arabes unis Mubadala Investment Co pour 1,8 milliard de dollars.

D'autres très petites raffineries de la région nord ont également été vendues : REMAN (46 000 bpj) au groupe régional brésilien Atem et SIX (6 000 bpj) à Forbes & Manhattan Resources.

Mais les actifs vendus jusqu'à présent sont insuffisants pour influencer les prix sur le marché intérieur des carburants.

Alors que les ventes d'actifs s'éternisent, la demande de raffineries diminue. Plusieurs d'entre elles n'ont fait l'objet que d'une seule offre et personne ne s'est intéressé à RNEST, dans l'État de Pernambuco, au nord-est du pays.

Après l'échec de la vente, Petrobras a annoncé qu'elle allait investir dans la raffinerie RNEST, d'une capacité de 115 000 bpj, et porter sa capacité à 260 000 bpj en 2027. (Reportages de Tatiana Bautzer, Rodrigo Viga Gaier et Carolina Mandl à Sao Paulo et Rio de Janeiro ; édition de Marguerita Choy)