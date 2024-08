Aeterna Zentaris Inc. est une société biopharmaceutique canadienne spécialisée. La Société développe et commercialise un portefeuille diversifié de produits pharmaceutiques et diagnostiques axés sur des besoins médicaux non comblés importants. Le produit phare de la Société, la macimoréline (Macrilen, Ghryvelin), est un test oral indiqué pour le diagnostic de la déficience en hormone de croissance chez l'adulte (DHCA). La Société s'appuie également sur le profil clinique et le profil de sécurité convaincant de la macimoréline pour la développer dans le cadre du diagnostic du déficit en hormone de croissance chez l'enfant (CGHD). Elle est également engagée dans le développement d'actifs thérapeutiques et d'une technologie d'extraction propriétaire, qui est appliquée à la production d'ingrédients actifs à partir de ressources végétales renouvelables, qui sont utilisés dans les produits cosméceutiques, tels que le bêta-glucane d'avoine et les avenanthramides, et qui sont en cours de développement en tant que nutraceutiques et/ou produits pharmaceutiques potentiels. Son pipeline de développement thérapeutique comprend AIM Biologicals, AEZS-150 et AEZS-1.