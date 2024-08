COSCIENS Biopharma Inc, anciennement Aeterna Zentaris Inc, est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation d'un portefeuille diversifié de produits pharmaceutiques et diagnostiques, y compris ceux qui sont axés sur des domaines où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Son produit principal, la macimoréline (Macrilen ; Ghryvelin), est un test oral indiqué pour le diagnostic de la déficience en hormone de croissance chez l'adulte (DHCA). La société est également engagée dans le développement d'actifs thérapeutiques et d'une technologie d'extraction propriétaire, qui est appliquée à la production d'ingrédients actifs à partir de ressources végétales renouvelables utilisées dans les produits cosméceutiques (c'est-à-dire le bêta-glucane d'avoine et les avenanthramides, que l'on trouve dans des marques de produits de soins de la peau comme Aveeno et Burt's Bees) et qui sont en cours de développement en tant que nutraceutiques et/ou produits pharmaceutiques potentiels.