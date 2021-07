COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. : Pas de retournement en vue

Données financières CNY USD EUR CA 2021 251 Mrd 38 729 M 32 746 M Résultat net 2021 49 560 M 7 662 M 6 479 M Dette nette 2021 332 M 51,3 M 43,4 M PER 2021 4,02x Rendement 2021 3,05% Capitalisation 346 Mrd 53 366 M 45 198 M VE / CA 2021 1,38x VE / CA 2022 1,40x Nbr Employés 29 379 Flottant 49,0% Prochain événement sur COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD. 06/07/21 BONUS ISSUE: 3 new shares for 10 existing shares Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 10 Dernier Cours de Cloture 13,26 CNY Objectif de cours Moyen 12,61 CNY Ecart / Objectif Moyen -4,93% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Zhi Jian Yang General Manager & Executive Director Li Rong Xu Chairman Yan Meng Member-Supervisory Board Liang Yee Yang Independent Non-Executive Director Jian Ping Zhang Member-Supervisory Board