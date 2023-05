La filiale chinoise COSCO SHIPPING grimpe après le feu vert allemand à l'achat d'un terminal portuaire

La filiale du conglomérat étatique chinois China COSCO SHIPPING Corporation Limited, cotée à Hong Kong, a augmenté de 2,4% à HK$6,03 (0,77$), les prix des actions atteignant leur plus haut niveau depuis le 2 février. Les actions ont atteint leur plus haut niveau depuis le 2 février. Elles ont gagné 1,53% à la fin de la séance du matin, ce qui les place au sixième rang des gains les plus importants de l'indice composite Hang Seng pour les actions industrielles.

La société de logistique portuaire HHLA a déclaré mercredi que le gouvernement allemand avait autorisé l'achat par COSCO SHIPPING Ports d'une participation de 24,9% dans le terminal à conteneurs Tollerort.

Un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré que Berlin avait informé HHLA et Cosco que leur accord remanié était conforme à une décision du cabinet de l'automne 2022 qui limite la participation de la société d'État chinoise Cosco dans le terminal à moins de 25 %.

L'accord est également conforme à la décision de Berlin de déclarer Tollerort infrastructure critique cette année, a ajouté le communiqué.

Le mois dernier, le ministère allemand de l'économie a déclaré qu'il réexaminait une décision autorisant Cosco à prendre une participation.

En temps utile, le ministère chinois des affaires étrangères a exhorté l'Allemagne à faire preuve d'"objectivité et de rationalité" dans son examen.

(1 $ = 7,8489 dollars de Hong Kong)