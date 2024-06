COSCO Shipping Ports Ltd, anciennement COSCO Pacific Ltd, est une société holding d'investissement principalement engagée dans les activités de terminaux. La société exerce ses activités dans deux secteurs. Le segment des terminaux et des activités connexes est engagé dans l'exploitation de terminaux, la manutention, le transport et le stockage de conteneurs, la location, la gestion et la vente de conteneurs, ainsi que d'autres activités connexes. Le portefeuille de terminaux de la société couvre les cinq principales régions portuaires de la Chine continentale, de l'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient, de l'Europe, de l'Amérique du Sud et de la Méditerranée. Le secteur "Autres" est engagé dans des activités au niveau de la société, telles que les immeubles de placement et les prêts intersectoriels.

Secteur Services portuaires