Cosmo Energy Holdings Co Ltd est une société basée au Japon, principalement active dans le développement, l'importation, le raffinage, le stockage et la vente de pétrole brut. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le secteur pétrolier est engagé dans la production et la vente de pétrole volatil, de naphta, de kérosène, de pétrole léger, de pétrole lourd, de pétrole brut, d'huile de lubrification et de gaz de pétrole liquéfié. Le secteur pétrochimique est engagé dans la production et la vente de produits pétrochimiques tels que l'éthylène, le xylène mixte, le paraxylène, le benzène, le toluène et les solvants pétrochimiques. Le secteur du développement pétrolier est engagé dans le développement, la production et la vente de pétrole brut. Les autres activités comprennent la construction, les agences d'assurance, le leasing, les voyages, la production d'énergie éolienne, la vente de biens immobiliers, la comptabilité, les finances, les achats, les affaires générales et les activités liées aux ressources humaines.