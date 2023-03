Cosmo Pharmaceuticals a profité du retour de Cassiopea en 2022

Zurich (awp) - Le laboratoire transalpin coté sur SIX Cosmo Pharmaceuticals a franchi en 2022 les 100 millions d'euros de recettes, grâce notamment à la contribution de sa filiale dermatologique prodigue Cassiopea, revenue dans le giron du groupe fin 2021. Les revenus de la crème de clascotérone contre l'acné ont atteint 26,7 millions. Le dispositif intelligent d'endoscopie GI Genius, homologué au printemps 2021 a, lui, rapporté 10 millions.

Le chiffre d'affaires a au final bondi de plus de moitié à 102,1 millions d'euros (à peine moins en francs suisses au cours du jour). L'excédent brut opérationnel (Ebitda) a été multiplié par plus de deux à 41,9 millions et le résultat d'exploitation par deux et demi à 28,1 millions, énumère le compte-rendu diffusé jeudi.

Si le bénéfice net avant impôts affiche une certaine stabilité à 24,5 millions, le passage du fisc a raboté les gains de près d'un cinquième à 17,5 millions.

L'affaissement n'empêche pas le conseil d'administration de proposer à nouveau un dividende - conformément à son engagement de rémunérer désormais ses actionnaires sur une base pérenne - agrémenté qui plus est de dix centimes à 1,05 euro.

L'ordre de marche rédigé pour l'exercice en cours comprend un chiffre d'affaires de 110 à 120 millions, assorti d'un résultat d'exploitation de 25 à 35 millions.

Cosmo prend par ailleurs congé de son administrateur Alexis de Rosnay. Son départ immédiat répond à l'incompatibilité de son mandat avec sa récente nomination à la tête du département santé de la banque d'affaires chez Barclays. La question de sa succession devra être réglée lors de la prochaine assemblée générale.

