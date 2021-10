Cosmo Pharmaceuticals lance une offre publique d'échange pour racheter Cassiopea

Zurich (awp) - Cosmo Pharmaceuticals a conclu un accord pour racheter Cassiopea. Le laboratoire transalpin lance une offre publique d'échange en Suisse pour reprendre l'ensemble des titres de Cassiopea enregistrés. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, précisent lundi ces dernières.

Le ratio d'échange, par titre Cassiopea, s'élève à 0,467 nouveau titre Cosmo. Les fractions de titre Cosmo seront compensées en liquide. Les titres Cosmo proposés seront émis sur la base de l'autorisation des actionnaires, obtenue lors de la dernière assemblée générale du 28 mai.

Le ratio d'échange est basé sur le prix moyen des deux titres au cours des 60 derniers jours, pondéré au volume (VWAP), dans la perspective d'une "fusion entre égaux". Il correspond à 37,13 francs suisses par titre Cassiopea, basé sur le cours de clôture de Cosmo le 1er octobre et à 39,02 francs suisses si on prend en compte le cours VWAP sur les 60 derniers jours.

A l'issue de cette transaction, les titre Cassiopea seront retirés de la cotation à la Bourse suisse.

Fondée en 2013, Cassiopea a démarré ses activités en dermatologie initialement en tant que filiale à 100% de Cosmo. En 2015, Cosmo a introduit Cassiopea en Bourse pour lever les capitaux nécessaires à poursuivre le développement de son portefeuille, en conservant 45%.

Avec l'homologation du Winlevi aux Etats-Unis, obtenue en août 2020, et d'autres produits à développer dans le portefeuille, Cassiopea profiterait d'être à nouveau intégré au sein de Cosmo, explique les deux sociétés dans leur communiqué. La fusion créé en effet une société pharmaceutique déployée sur les domaines gastro-intestinal, endoscopique et dermatologique, pouvant s'appuyer sur de "solides capacités de recherche et développement". Des synergies de coûts sont également attendues.

L'offre d'échange démarra le 19 octobre et devrait terminer en décembre. La transaction est conditionnée à la détention de 50% du capital de Cassiopea par Cosmo ainsi qu'à l'approbation des actionnaires de ce dernier lors d'une assemblée générale extraordinaire.

