Cosmo Pharmaceuticals signe un nouvel accord de distribution pour Winlevi

Zurich (awp) - Cosmo Pharmaceuticals a signé un nouvel accord de licence et de distribution exclusive pour son traitement topique de l'acné Winlevi (clascotérone). La société pharmaceutique allemande Infectopharm assurera la commercialisation de la crème Winlevi développée par Cassiopea, filiale du laboratoire italien coté à la Bourse suisse, en Allemagne, en Italie et en Autriche. Cette dernière entreprise percevra un paiement initial de 1 million d'euros.

Cosmo reste responsable de la procédure auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) en vue d'obtenir une autorisation unique de mise sur le marché du produit dans l'Union européenne, précise mardi Cosmo Pharmaceuticals. L'accord signé avec Infectopharm prévoit des paiements d'étape pouvant atteindre 4,5 millions d'euros, ainsi que des redevances représentant un pourcentage à deux chiffres des revenus nets des ventes de la crème Winlevi.

Winlevi a été reconnu par l'Agence américaine des médicaments (FDA) comme un produit innovant pour le traitement topique de l'acné chez les patients âgés de 12 ans et plus. La crème est distribué aux Etats-Unis et au Canada depuis novembre 2021 par Sun Pharmaceuticals Industries, entreprise indienne avec laquelle Cosmo a signé un premier accord de licence dont la zone géographique de distribution a été étendue en juillet dernier à l'Australie, au Japon, à la Nouvelle-Zélande, au Brésil, au Mexique et à la Russie.

Entreprise familiale allemande opérant à l'échelle internationale, en particulier dans les produits dermatologiques, Infectopharm affiche une chiffre d'affaires annuel de 50 millions d'euros.

