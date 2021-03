Cosmo a sensiblement amenuisé ses pertes en 2020

Zurich (awp) - Cosmo Pharmaceuticals a nettement réduit son déficit l'an dernier, malgré une érosion de ses recettes. Le laboratoire lombard, coté sur SIX et domicilié en Irlande, a notamment franchi le seuil de rentabilité opérationnelle à la faveur d'un allègement de la dépense. La participation de plus de 46% dans l'ancienne filiale Cassiopea, entre autres, a par contre grevé le résultat net.

Le chiffre d'affaires s'est affaissé de 2,5% à 60,9 millions d'euros (67,5 millions de francs suisses), quand les dépenses ont été élaguées de plus d'un quart à 54,0 millions, après avoir enflé sous l'effet de restructurations en 2019. Il en résulte un excédent d'exploitation de 6,9 millions, contre un déficit de 12,3 millions un an plus tôt.

La perte nette a été divisée par trois à 7,9 millions, sur lesquels 4,9 millions sont attribuables à la performance de Cassiopea, détaille le compte-rendu diffusé vendredi.

Fin décembre, les liquidités et équivalents s'élevaient à 185,9 millions, contre 110,4 millions douze mois auparavant. Les participations et engagements financiers de Cosmo représentaient une valorisation cumulée de 624,6 millions.

Pour l'année en cours et sous condition d'une homologation aux Etats-Unis de l'endoscope "intelligent" GI Genius, la direction vise un chiffre d'affaires de 60 à 64 millions et des dépenses totales entre 57 et 59 millions. La firme compte se maintenir dans le vert sur le plan opérationnel, avec un excédent de 3 à 5 millions.

jh/lk