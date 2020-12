Cosmo cède les droits de licence pour Lumeblue en Chine à CMS

Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique Cosmo a annoncé jeudi soir la cession des droits de licence de son bleu de méthylène Lumeblue en Chine à China Medical System (CMS), un spécialiste de la distribution et du marketing de spécialités pharmaceutiques dans l'Empire du milieu.

Dans le cadre de l'accord, le groupe amstelodamois coté sur SIX percevra un paiement initial de CMS de 5 millions de dollars, auquel s'ajouteront des redevances et des paiements d'étape réglementaires et commerciaux, précise Cosmo, soulignant sa qualité de fournisseur exclusif de Lumeblue.

"CMS est le meilleur partenaire possible pour Lumeblue sur le marché chinois", s'est félicité le directeur général (CEO) de Cosmo, Alessandro Della Chà, cité dans un communiqué, soulignant le positionnement de son nouveau partenaire dans le thérapies innovantes.

