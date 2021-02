Cosmo confirme la production de trois traitements de Redhill

Zurich (awp) - Cosmo Pharmaceutical a signé un accord avec la société biopharmaceutique américaine Redhill pour la production de trois traitements. Cette coopération dont les contours financiers ne sont pas divulgués concernent le Movantik (naloxegol), le RBH-204 et opaganib, indique jeudi le laboratoire d'origine italienne coté à la Bourse suisse.

Annoncé en août 2020 et conclu récemment, le partenariat vient renforcer les liens qui unissent Cosmo et Redhill, dont le premier accord remonte à octobre 2019. La société autrefois basée en Lombardie va produire un médicament déjà commercialisé, le Movantik, utilisé contre les infections à H. pylori. Ce traitement, racheté à Astrazeneca, est le produit de Redhill le plus vendu aux Etats-Unis.

Le RHB-204 fait l'objet d'une étude clinique de phase 3 dans l'indication cotre les infections pulmonaires non tuberculeuses à mycobactéries, tandis que l'opaganib est au centre d'une étude de phase 2/3 pour le traitement de la pneumonie provoquée par la Covid-19.

fr/jh