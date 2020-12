Cosmo désigne Jurgen Lenz comme directeur médical

Zurich (awp) - Le groupe Cosmo Pharmaceuticals a annoncé mardi la nomination de Jurgen Lenz au poste de directeur médical (CMO) à dater du 1er décembre. Gastroenterologue et responsable de l'unité de gastroentérologie de l'hôpital californien Scripps à La Jolla, il est membre de l'American Gastroenterological Association (AGA), de l'American College of Gastroenterology (ACG), de l'American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) ainsi que de l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), précise le laboratoire amstellodamois cotés sur SIX dans son communiqué.

