Cosmo étend la licence avec Dr. Falk Pharma pour le Rifamycin

Zurich (awp) - Le laboratoire italien Cosmo Pharmaceuticals a procédé à une extension du contrat de licence avec la société allemande Dr. Falk Pharma. L'accord entre les deux parties comprend désormais le traitement contre la diarrhée du voyageur Rifamycin SV MMX dans sa nouvelle formulation à 600 milligrammes.

Cosmo est ainsi éligible pour des paiements supplémentaires d'un montant de 2 millions d'euros, plus le remboursement d'une partie des frais de développement de la nouvelle formulation, indique jeudi l'entreprise pharmaceutique cotée à SIX. Le laboratoire recevra également une portion non négligeable des ventes, supérieure à 50%. Dr. Falk s'est par ailleurs engagé à supporter une partie des coûts pour les prochains développement de ce médicament contre la turista.

Le Rifamycin SV MMX est déjà approuvé notamment aux Etats-Unis et en Europe dans sa formulation à 200 milligrammes. Le contrat de licence avec Dr Falk porte sur l'Union européenne ainsi que d'autres pays, où le traitement est commercialisé sous la marque Relafalk. Aux Etats-Unis, le produit, vendu sous le nom Aemcolo, fait l'objet d'une licence avec RedHill BioPharma.

fr/lk