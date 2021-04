Cosmo: la FDA homologue le dispositif d'endoscopie intelligent GI Genius

Zurich (awp) - Cosmo fait savoir lundi que la FDA, l'agence sanitaire américaine, a homologué le GI Genius, son système d'endoscopie intelligent. Le laboratoire transalpin table sur des recettes de plus d'un milliard avec Medtronic, son distributeur mondial.

"A travers notre partenariat mondial de distribution avec Medtronic, nous sommes ravis de poursuivre une opportunité valant au moins 1,1 milliard de dollars, en considérant uniquement l'intelligence artificielle sur le marché de la coloscopie", a assuré Alessandro Della Chà, directeur commercial de Cosmo, dans le communiqué. En s'appuyant sur la "large présence commerciale" de Medtronic aux Etats-Unis, le groupe compte développer "rapidement ce marché".

Le système GI Genius est censé "améliorer la précision de la coloscopie et réduire le nombre de lésions précancéreuses non détectées". Un Américain sur vingt sera diagnostiqué avec un cancer du côlon dans sa vie mais 90% d'entre eux pourront "le vaincre s'il est diagnostiqué plus tôt".

