Cosmo Pharmaceuticals N.V. est une société pharmaceutique. La société se concentre sur les maladies gastro-intestinales et la dermatologie. Son pipeline de développement est axé sur les maladies intestinales, les infections du côlon et les produits visant à réduire l'incidence du cancer colorectal en améliorant la détection des lésions cancéreuses et précancéreuses au cours de la coloscopie. Les produits qu'elle a développés comprennent Lialda/Mezavant/Mesavancol et Uceris/Cortiment, pour le traitement de la colite ulcéreuse ; GI Genius, qui utilise l'intelligence artificielle pour faciliter la détection des polypes colorectaux au cours de la coloscopie ; Eleview, une composition injectable sous-muqueuse pour les procédures endoscopiques gastro-intestinales ; Aemcolo pour le traitement de la diarrhée du voyageur (TD), Methylene Blue MMX, un nouveau médicament diagnostique pour améliorer la détection des lésions précancéreuses et cancéreuses pendant la coloscopie et Winlevi pour le traitement de l'acné. L'accent thérapeutique est mis sur le traitement oral et endoscopique des maladies du côlon.

Secteur Produits pharmaceutiques