Cosmo renoue avec les chiffres noirs sur les six premiers mois

Zurich (awp) - Cosmo Pharmaceuticals a vu ses recettes gonfler et a amélioré sa rentabilité au cours des six premiers mois de l'année. Le laboratoire a signé un accord de licence en Chine. L'entreprise confirme ses objectifs 2022.

Le laboratoire lombard, coté à la Bourse suisse et domicilié en Irlande, a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 41,5 millions d'euros, en hausse de 46,1% sur un an. GI Genius, un appareil utilisé notamment dans la détection du cancer colorectal, a ainsi rapporté 2,7 millions, après 2,1 millions au cours de la même période en 2021 tandis que Winlevi a ramené 5,6 millions. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a plus que quadruplé à 14,9 millions. Le résultat opérationnel a atteint 8,1 millions après un montant à l'équilibre.

Les coûts d'exploitation ont gonflé à 33,4 millions (+17,6%), reflétant un amortissement sans effet de trésorerie lié à Winlevi à hauteur de 3,4 millions ainsi que la hausse des coûts des matières premières et des consommables.

Le bénéfice avant impôts s'est élevé à 9,0 millions, contre une perte de 4,7 millions. Les gains nets atteignent 7,9 millions contre un débours de 5,7 millions.

Les liquidités nettes liées à l'exploitation ont atteint 12,6 millions, après 9,7 millions. Les liquidités et placements de fonds ont reculé au 30 juin à 219 millions contre 222,2 millions fin décembre.

Le groupe compte croître à l'avenir grâce à de nouveaux produits, a assuré son directeur général Alessandro Della Chà auprès d'AWP, mais aussi au GI Genius et Winlevi. "Le début des ventes de Winlevi a dépassé toutes les attentes", a ajouté le patron, "pourtant nous n'en sommes qu'au début". Le produit est sur le marché depuis six mois.

Pour l'année entière, le laboratoire vise des revenus entre 90 et 100 millions d'euros après 65,1 millions l'an dernier. Le résultat opérationnel doit s'établir entre 20 et 25 millions (11,1 millions en 2021).

Cosmo indique par ailleurs avoir conclu un accord de licence avec 3SBio pour Winlevi (clascoterone) 1% Crème pour le traitement de l'acné en Chine continentale, à Taïwan, Hong Kong et Macao. Le laboratoire recevra un paiement initial de 6,5 millions de dollars, des versements liés au développement et aux ventes potentielles pouvant atteindre jusqu'à 63,5 millions et des redevances à un ou deux chiffres sur le chiffre d'affaires net. L'accord comprend aussi un droit de préemption sur une licence exclusive en "grande Chine" pour Breezula (clascoterone 7,5%), un produit prêt pour la phase III et destiné au traitement de l'alopécie.

Vers 12h20, l'action s'envolait 9,6% à 52,50 francs suisses dans un SPI en progression de 0,2%.

ck/jh