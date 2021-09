COSMOS Pharmaceutical Corporation : La tendance est haussière 30/09/2021 | 10:31 Tommy Douziech 30/09/2021 | 10:31 achat En cours

Cours d'entrée : 19290¥ | Objectif : 22410¥ | Stop : 18150¥ | Potentiel : 16.17% COSMOS Pharmaceutical Corporation dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 22410 ¥. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

La société dispose d'un mauvais score ESG d'après Refinitiv qui classe les entreprises sectoriellement.

Points forts La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.

En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Sous-secteur Vente au détail - pharmacies avec épiceries Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. COSMOS PHARMACEUTICAL CORPO.. 15.65% 6 829 TSURUHA HOLDINGS INC. -5.86% 6 086 SUGI HOLDINGS CO.,LTD. 21.01% 4 670 SUNDRUG CO.,LTD. -16.14% 3 707 LBX PHARMACY CHAIN JOINT ST.. -23.92% 3 053 KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO... -12.12% 2 308 YAKUODO HOLDINGS CO., LTD. -0.69% 438

Données financières JPY USD EUR CA 2022 763 Mrd 6 812 M 5 874 M Résultat net 2022 25 267 M 226 M 195 M Tréso. nette 2022 59 063 M 527 M 455 M PER 2022 30,2x Rendement 2022 0,37% Capitalisation 764 Mrd 6 829 M 5 882 M VE / CA 2022 0,92x VE / CA 2023 0,84x Nbr Employés - Flottant 47,3% Prochain événement sur COSMOS PHARMACEUTICAL CORPORATION 11/10/21 Q1 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Cloture 19 290,00 JPY Objectif de cours Moyen 18 484,62 JPY Ecart / Objectif Moyen -4,18% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Hideaki Yokoyama President & Representative Director Masateru Uno Chairman Masahiro Iwashita Executive Officer & Manager-Information Systems Masao Ueda Independent Outside Director Futoshi Shibata Director & Manager-Corporate Planning