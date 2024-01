Costa Group Holdings Limited est une entreprise horticole basée en Australie. La société se consacre à la culture, au conditionnement et à la commercialisation de fruits et légumes frais. Elle exploite environ 7 200 hectares de terres cultivées, 40 hectares de serres et trois champignonnières en Australie. Ses segments sont les suivants : Produce, Costa Farms & Logistics (CF&L) et International. Le segment des produits opère dans cinq catégories principales : les baies, les champignons, les tomates sous serre, les agrumes et les avocats. Ces opérations sont intégrées verticalement en termes d'agriculture, d'emballage et de commercialisation, le principal canal de vente national étant les détaillants alimentaires australiens. Le segment CF&L comprend des opérations de logistique, de vente en gros et de commercialisation liées entre elles en Australie. Le secteur international comprend les redevances provenant de l'octroi de licences pour ses variétés de myrtilles en Australie, en Amérique, en Chine et en Afrique, ainsi que les opérations internationales de culture de baies au Maroc et en Chine.

Secteur Pêche et agriculture