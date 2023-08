Costain Group PLC est une société britannique spécialisée dans les infrastructures durables. La société propose une gamme de services tout au long du cycle de vie des actifs de ses clients. La société opère à travers deux segments : Ressources naturelles et Transports. La Société propose divers services, notamment des conseils stratégiques pour façonner l'avenir, des services de consultation et de conseil, des solutions de technologie numérique, l'optimisation des actifs et l'exécution de programmes complexes. Elle façonne, crée et fournit des solutions pionnières qui transforment la performance de l'écosystème des infrastructures sur les marchés de l'énergie, de l'eau, des transports et de la défense au Royaume-Uni. Elle conçoit et intègre des solutions numériques dans ses projets afin d'améliorer la performance de ses infrastructures. Les secteurs dans lesquels elle opère sont le rail, le transport intégré, la route, l'eau, l'eau et la défense et le nucléaire. Elle fournit également des services routiers de bout en bout, en proposant à ses clients des solutions axées sur la technologie.

Secteur Construction et ingénierie