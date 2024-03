Costain Group PLC - société de construction et d'ingénierie basée à Maidenhead, Berkshire - a été sélectionnée comme l'un des neuf partenaires spécialisés pour la réalisation d'un projet de captage du carbone sous la mer du Nord, au large de la côte est de l'Angleterre. Les contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour le East Coast Cluster ont une valeur combinée d'environ 4 milliards de livres sterling, selon Costain. Les contrats seront conclus avec Net Zero Teesside Power et Northern Endurance Partnership. NZT Power est une coentreprise de production d'électricité formée par BP PLC (Royaume-Uni) et Equinor (Norvège). NEP est une entreprise commune de BP, Equinor et TotalEnergies SE (France) qui assurera le transport et le stockage du CO2 pour le cluster de la côte Est. Les décisions finales d'investissement devraient être prises en septembre ou plus tôt, et les projets devraient être exploités commercialement à partir de 2027.

Il s'agit d'une étape extrêmement importante pour le Royaume-Uni dans la sauvegarde de notre planète et le déblocage d'une croissance économique durable", a déclaré Alex Vaughan, directeur général de Costain, avant d'ajouter : "Nous avons achevé la conception de l'ingénierie d'avant-projet et de l'ingénierie d'après-projet : "Après avoir achevé la conception technique de ce projet historique, nous sommes impatients de jouer un rôle clé dans sa mise en œuvre".

Cours actuel de l'action : 64,87 pence, en hausse de 1,7 % à Londres vendredi

Variation sur 12 mois : +25%.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

