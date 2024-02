CoStar Group, Inc. est spécialisé dans les prestations de services d'information, d'analyse et de places de marché en ligne pour le secteur de l'immobilier commercial et les professionnels connexes. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de places de marché en ligne (92,8%) ; - vente de services d'information (7,2%). 96,5% du CA est réalisé en Amérique du Nord.

Secteur Internet