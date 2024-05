CoStar Group, un acteur majeur dans la numérisation de l'immobilier mondial, se positionne en tant que facilitateur clé dans l'industrie en fournissant des données et des analyses précises pour divers acteurs du secteur. Fondée il y a 38 ans, la société a su s'imposer grâce à une stratégie de croissance organique et d'acquisitions stratégiques, élargissant son offre à travers plus de 27 marques internationales.

Avec un marché adressable estimé à plus de 100 milliards de dollars pour l'information immobilière mondiale, CoStar a investi massivement dans sa base de données, allouant plus de 5 milliards de dollars et mobilisant plus de 1 500 chercheurs pour maintenir son avantage concurrentiel.

Le modèle financier de CoStar est remarquablement robuste, caractérisé par des revenus d'abonnement qui représentent plus de 95% de ses revenus totaux, et des taux de renouvellement de contrat impressionnants de 90% pour les engagements de douze mois ou plus. La société a enregistré une croissance à deux chiffres de ses revenus chaque trimestre depuis le deuxième trimestre 2011, tout en conservant de fortes marges et un flux de trésorerie disponible conséquent.

Source : CoStar

L'entreprise continue d'investir dans l'amélioration de ses produits et services, avec un accent particulier sur l'amélioration de ses informations, analyses et marchés en ligne. L'accent mis par CoStar sur l'innovation est soutenu par une équipe de professionnels hautement qualifiés, ce qui lui permet de fournir des outils et des ressources inestimables pour le marché de l'immobilier commercial. La combinaison de sa base de données approfondie, de son modèle financier solide et de son équipe dévouée place CoStar Group en position de force pour continuer à dominer le marché de l'information immobilière.

Les sites Web de CoStar Group (CoStar, LoopNet, Ten-X, Appartements.com, Homes.com, STR, BizBuySell, Land.com, Thomas Daily, OnTheMarket, Business Immo, Bureaux Locaux, Belbex, Grecam), ont attiré plus de 156 millions de visiteurs mensuels uniques en mars 2024.

Source : CoStar Group

Détails des filiales :

CoStar est le leader mondial des informations, analyses et actualités immobilières commerciales, permettant aux clients d'analyser, d'interpréter et d'obtenir des informations inégalées sur la valeur des propriétés, les conditions du marché et les disponibilités.

Apartments.com est le principal marché en ligne pour les locataires à la recherche de superbes appartements, offrant aux gestionnaires immobiliers et aux propriétaires une plateforme éprouvée pour commercialiser leurs propriétés.

LoopNet est le marché immobilier commercial en ligne le plus fréquenté, avec plus de douze millions de visiteurs uniques mensuels dans le monde.

STR fournit des analyses comparatives de données, des analyses et des informations sur le marché de qualité supérieure pour l'industrie hôtelière mondiale.

Ten-X offre une plateforme leader pour la conduite d'enchères en ligne et d'offres négociées d'immobilier commercial.

Homes.com est le marché résidentiel en ligne à la croissance la plus rapide qui connecte les agents, les acheteurs et les vendeurs.

OnTheMarket est un portail immobilier résidentiel leader au Royaume-Uni.

BureauxLocaux est l'un des plus grands portails immobiliers spécialisés dans l'achat et la location d'immobilier commercial en France.

Business Immo est le premier service d'information sur l'immobilier commercial en France.

Thomas Daily est le plus grand pool de données en ligne du secteur immobilier en Allemagne.

Belbex est la première source d'espaces commerciaux disponibles à la location et à la vente en Espagne.

Source : CoStar

Acquisition de Matterport

CoStar Group a annoncé son intention d'acquérir Matterport, une entreprise spécialisée dans la création de jumeaux numériques 3D et l'intelligence artificielle pour le secteur immobilier. La transaction, estimée à 1,6 milliard de dollars, se fera à la fois en espèces et en actions, avec les actionnaires de Matterport recevant 5,50 $ par action, partagé équitablement entre espèces et actions CoStar. Matterport, fondée en 2011, a révolutionné la visualisation immobilière avec sa technologie 3D permettant des visites virtuelles précises et photoréalistes. Sa technologie, accessible via diverses caméras y compris celles des smartphones, est soutenue par Cortex, un moteur d'IA qui génère des jumeaux numériques 3D et fournit des informations détaillées sur les propriétés. Avec une empreinte mondiale, Matterport a capturé plus de 12 millions d'espaces dans 177 pays. CoStar, connu pour ses plateformes telles que Apartments.com et LoopNet, utilise déjà les visites virtuelles 3D de Matterport, avec près de 300 000 jumeaux numériques disponibles sur ses sites. Les visites Matterport ont prouvé leur valeur, augmentant le temps passé par les utilisateurs sur les annonces. CoStar prévoit d'étendre l'utilisation de Matterport à Homes.com pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Andy Florance, PDG de CoStar, voit cette acquisition comme une union de missions similaires et envisage un avenir où les visites immobilières se feront principalement en ligne. CoStar prévoit d'investir dans le développement de la technologie de Matterport, notamment en appliquant l'IA pour extraire et réinventer des informations spatiales. RJ Pittman, PDG de Matterport, considère cette fusion comme un pas en avant vers la transformation du marché immobilier mondial. Il souligne l'opportunité pour les actionnaires de Matterport de participer à la croissance future résultant de cette combinaison. La finalisation de l'acquisition est prévue pour cette année, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Matterport et des conditions réglementaires habituelles. CoStar fournira plus d'informations sur cette acquisition lors d'une conférence téléphonique prévue le 23 avril 2024. Matterport, basé à Sunnyvale en Californie avec environ 440 employés, a enregistré un chiffre d'affaires de 158 millions de dollars pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, marquant une croissance annuelle de 16 %.

Source : CoStar Group

Résultats récents

CoStar a récemment publié (fin avril) ses résultats trimestriels du Q1 2024. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 656 millions de dollars, marquant une augmentation de 12% par rapport aux 584 millions de dollars du premier trimestre de 2023. Le bénéfice net s'est élevé à 7 millions de dollars, avec un bénéfice net par action diluée de 0,02 $. L'un des faits marquants de ce trimestre a été le lancement réussi de la monétisation de Homes.com, qui a généré près de 40 millions de dollars de nouvelles réservations nettes, malgré moins de deux mois de ventes dans le trimestre. Cette performance est décrite par Andy Florance, fondateur et PDG de CoStar Group, comme le lancement de produit le plus réussi de l'histoire de l'entreprise. En conséquence, la société a revu à la hausse ses prévisions de ventes et de revenus pour Homes.com pour l'ensemble de l'année 2024. Le trafic sur le réseau résidentiel, qui a atteint un record de 156 millions de visiteurs uniques mensuels en mars, a soutenu les ventes des abonnements Homes.com. Cette augmentation significative de la fréquentation a propulsé Homes.com parmi les deux portails de marché résidentiel les plus visités aux États-Unis. La campagne marketing agressive de CoStar a également réussi à augmenter la notoriété spontanée de la marque, passant de 4% au quatrième trimestre 2023 à 24% à la fin du mois de mars 2024. En outre, CoStar Group a enregistré des réservations nettes record de 86 millions de dollars au premier trimestre de 2024, le chiffre le plus élevé jamais atteint par l'équipe de vente. Les revenus ont augmenté de 12% sur un an, avec Apartments.com affichant une croissance de plus de 20% pour le cinquième trimestre consécutif, et CoStar augmentant ses revenus de 11% au premier trimestre. Apartments.com et CoStar ont tous deux franchi le cap des 250 millions de dollars de revenus au premier trimestre, atteignant ainsi un taux de revenus annualisé de 1 milliard de dollars.

Source : CoStar

Perspectives

Pour l'année 2024, Scott Wheeler, directeur financier de CoStar Group, a annoncé que l'entreprise prévoyait désormais un chiffre d'affaires compris entre 2,76 milliards et 2,77 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 13% par rapport à l'année précédente. Pour le deuxième trimestre de 2024, les revenus devraient se situer entre 674 millions et 679 millions de dollars, représentant une croissance d'environ 12%. L'EBITDA ajusté pour l'année entière est maintenant prévu entre 185 millions et 205 millions de dollars, en hausse de 15 millions de dollars par rapport aux prévisions précédentes. Pour le deuxième trimestre, l'EBITDA ajusté devrait se situer entre 5 millions et 10 millions de dollars. En ce qui concerne le bénéfice net non-GAAP par action diluée, l'entreprise prévoit une fourchette de 0,58 $ à 0,62 $ pour l'année complète 2024, et de 0,09 $ à 0,10 $ pour le deuxième trimestre, sur la base de 409 millions d'actions. Ces prévisions incluent un taux d'imposition non-GAAP estimé à 26% pour l'année entière et pour le deuxième trimestre. Ces résultats et prévisions témoignent de la dynamique positive de CoStar Group, portée par des innovations stratégiques et une exécution efficace sur ses marchés clés malgré un environnement de marché difficile.

Source : CoStar

Conclusion

En tant que principal fournisseur de services d'information pour les marchés de l'immobilier commercial notamment, CoStar est bien positionné pour profiter des tendances de long terme sur ce segment. Son bilan lui permet d'avoir une capacité d'expansion et une résilience plus forte que ses pairs. L'acquisition récente de Matterport renforce son avantage concurrentiel : elle permettra d'élargir son champ d'actions à la fois dans l'immobilier commercial et résidentiel. Cependant la valorisation ne laisse que peu de place aux erreurs de parcours, une compression des multiples vers les 40x la VE/EBITDA (scénario central) serait plus prudent pour se positionner sur le dossier (contre 64x la VE/EBITDA sur les données de 2023 au cours actuel). La croissance est telle que la valorisation devrait tomber rapidement à ce niveau. Dans le cas contraire, le cours devrait continuer de monter.