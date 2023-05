CoStar Group annonce un engagement de 18 millions de dollars à la VCU pour la construction du Costar Center for Arts and Innovation

CoStar Group a annoncé un partenariat historique avec l'Université Virginia Commonwealth pour soutenir le développement de son projet de bâtiment académique pour les arts et l'innovation, grâce à un engagement de 18 millions de dollars. Le projet, qui sera provisoirement baptisé CoStar Center for Arts and Innovation, sous réserve des exigences légales et de toute approbation nécessaire de la part du conseil des visiteurs de la VCU, du département des services généraux du Commonwealth ou d'autres agences de l'État, regroupera pour la première fois sous un même toit l'École des arts de la VCU, reconnue à l'échelle nationale et classée quatrième dans le pays parmi les programmes d'études supérieures, ainsi que les programmes d'innovation. L'investissement de CoStar Group s'ajoute à la longue histoire d'investissement de la société dans les opportunités éducatives de la ville de Richmond et du Commonwealth de Virginie.