CoStar : acquiert BureauxLocaux, un chef de file des plateformes numériques d'immobilier commercial en France

CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP), un leader des plateformes en ligne d'information et d'analyse pour l'immobilier commercial, annonce aujourd'hui avoir acquis COMREAL INFO, propriétaire et exploitant de BureauxLocaux.com.

Basé à Paris, BureauxLocaux est un des plus grands portails d'immobilier spécialisé pour l'achat et la location de biens commerciaux en France, avec plus de 60 000 références de vente et de location et plus de 425 000 visites mensuelles sur son site web. Créé en 2008, BureauxLocaux propose une plateforme par abonnement de référencement de biens immobiliers commerciaux. Sa clientèle est constituée à plus de 90% des principaux courtiers d'immobilier commercial dans l'Hexagone. Depuis début 2018, le trafic sur le site de la société, BureauxLocaux.com, a augmenté de plus de 30% sur une base annuelle composée.

CoStar Group est un chef de file mondial de l'exploitation de plateformes numériques d'immobilier commercial, avec quelques 90 millions de visiteurs uniques par mois sur l'ensemble de son réseau de sites web aux États-Unis et en Europe. Les plateformes CoStar Group ont généré un chiffre d'affaires annualisé avoisinant un milliard de dollars, et comprennent notamment Apartments.com et LoopNet.com aux États-Unis, Realla.co.uk au Royaume-Uni, et Belbex.com en Espagne. Durant la dernière décennie, CoStar Group a investi des milliards de dollars dans la construction de son réseau de plateformes leader dans le secteur immobilier, générant ainsi des centaines de millions de recherches ayant débouché sur des millions de transactions couronnées de succès.

"L'acquisition de BureauxLocaux est une étape importante dans la poursuite de notre expansion internationale", déclare Andrew C. Florance, fondateur et PDG de CoStar Group. "La France est un des principaux marchés d'immobilier commercial d'Europe, avec une valeur transactionnelle d'investissements annuels estimée à 40 milliards EUR. BureauxLocaux a mis sur pied une plateforme leader dans le référencement de biens commerciaux spécifiques, bénéficiant d'une couverture nationale, d'une solide reconnaissance de marque, ainsi que d'une excellente réputation auprès de sa clientèle."

"Nous sommes ravis d'accueillir BureauxLocaux au sein de la famille CoStar", déclare M. Florance. "Il s'agit d'une acquisition prometteuse et très complémentaire de nos autres plateformes européennes, Belbex et Realla."

Et Sophie Desmazières, fondatrice de BureauxLocaux, d'ajouter: "Nous sommes ravis de faire partie de CoStar Group. Le segment vertical de l'immobilier commercial mérite une plateforme dédiée et de haute qualité pour mieux répondre aux attentes des courtiers et propriétaires. Avec le soutien des vastes ressources et du savoir-faire de CoStar Group, nous sommes convaincus de pouvoir accélérer la croissance de BureauxLocaux et de renforcer sa position sur le marché français."

À propos de CoStar Group, Inc.

CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP) est un chef de file des plateformes en ligne d’informations et d’analyses destinées à l’immobilier commercial. Fondé en 1987, CoStar mène des recherches approfondies et continues pour produire et maintenir la base de données la plus grande et la plus complète d’informations sur l’immobilier commercial. Notre gamme de services en ligne permet aux clients d’analyser, d’interpréter et d’obtenir des informations inégalées sur les valeurs des propriétés commerciales, les conditions du marché et les disponibilités actuelles. STR fournit une analyse comparative des données, des analyses et des informations sur le marché pour le secteur mondial de l’hôtellerie. Ten-X fournit une plateforme de premier plan pour la conduite d’enchères en ligne d’immobilier commercial et d’offres négociées. LoopNet est le marché de l’immobilier commercial le plus fréquenté en ligne. Realla est le marché numérique de l’immobilier commercial le plus complet du Royaume-Uni. Apartments.com, ApartmentFinder.com, ForRent.com, ApartmentHomeLiving.com, Westside Rentals, AFTER55.com, CorporateHousing.com, ForRentUniversity.com et Apartamentos.com constituent la première ressource en ligne pour les locataires à la recherche d’appartements exceptionnels, et fournissent aux gestionnaires immobiliers et aux propriétaires une plateforme éprouvée pour présenter leurs biens. Homesnap est une plateforme en ligne et mobile leader du marché proposant des applications intuitives afin d'optimiser l'efficacité des agents immobiliers résidentiels et de renforcer la relation entre l'agent et son client. Homes.com offre des services de publicité et de marketing aux professionnels de l'immobilier pour les biens résidentiels. Les sites web de CoStar Group attirent chaque mois des dizaines de millions de visiteurs uniques. Basé à Washington, DC, CoStar dispose de bureaux dans tous les États-Unis, en Europe, au Canada et en Asie - avec environ 4 900 collaborateurs - et notamment la plus grande organisation de recherche professionnelle du secteur. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.costargroup.com.

Le présent communiqué de presse contient des "énoncés prospectifs", notamment des déclarations relatives aux attentes, points de vue, intentions ou stratégies futures de CoStar. Ces déclarations reposent sur des points de vue actuels et sont soumises à de nombreux risques et incertitudes susceptibles de provoquer des écarts substantiels entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les facteurs suivants pourraient provoquer ou contribuer à de tels écarts: le risque que BureauxLocaux soit dans l'incapacité d'accélérer sa croissance et de renforcer sa position de marché en France; le risque que les activités de BureauxLocaux et de CoStar Group ne soient pas regroupées avec succès, dans les délais ou de manière rentable; le risque que la fusion et l'intégration de BureauxLocaux perturbent les opérations de CoStar Group ou conduisent au départ de clients ou d'employés clés; le risque que l'acquisition de BureauxLocaux ne produise pas les avantages ou résultats escomptés pour CoStar ou BureauxLocaux ou leurs clients; l'incertitude quant à l'impact de la pandémie de COVID-19, y compris la volatilité dans l'économie internationale et américaine, l'absentéisme des collaborateurs et la baisse de productivité, les quarantaines et autres restrictions de voyage ou sanitaires; la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19; le rythme de la reprise après la pandémie de COVID-19; et les mesures gouvernementales et privées adoptées pour maîtriser la propagation de la COVID-19. Des informations supplémentaires relatives aux facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et ceux anticipés dans les énoncés prospectifs sont notamment disponibles dans les dossiers déposés périodiquement par CoStar Group auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (SEC), y compris dans le rapport annuel de CoStar Group sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, et les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q pour les trimestres clos au 31 mars 2021 et au 30 juin 2021, tous déposés auprès de la SEC, y compris dans les sections "Risk Factors" de ces rapports, ainsi que dans les autres dossiers déposés par CoStar auprès de la SEC et disponibles sur le site de la SEC (www.sec.gov). L'intégralité des énoncés prospectifs repose sur les informations dont dispose CoStar Group à la date des présentes. CoStar Group rejette toute obligation de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autres.

