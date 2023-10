(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce jeudi.

AIM - GAGNANTS

OnTheMarket PLC, en hausse de 53% à 107,99 pence, fourchette de 12 mois 50,00p-108,98p. Le portail immobilier dit avoir accepté les termes d'une offre de rachat de la part d'une filiale britannique du groupe américain d'immobilier commercial CoStar Group Inc. L'offre est de 110 pence pour chaque action OTM, ce qui valorise l'entreprise à environ 99 millions de livres sterling. Ce prix représente une prime de 56 % par rapport au cours de clôture d'OTM, qui était de 70,50 pence mercredi. L'opération bénéficie déjà du soutien de 29,5 % du capital social d'OTM, dont ses six principaux actionnaires. Pour CoStar, l'opération constitue un "point d'entrée stratégique intéressant" sur le marché britannique de l'immobilier résidentiel. OTM publie également ses résultats intermédiaires pour la période de six mois se terminant le 31 juillet, avec un chiffre d'affaires de 16,9 millions de livres sterling, contre 16,8 millions de livres sterling l'année précédente, et une perte avant impôts de 79 000 livres sterling, contre un bénéfice de 92 000 livres sterling. "La toile de fond macroéconomique reste difficile, en particulier pour le marché de l'immobilier, avec des volumes de transactions plus faibles, une inflation persistante, un coût de la vie élevé, des taux d'intérêt plus élevés et une réduction des prix moyens des logements", prévient l'OTM. Avec le soutien de CoStar, OTM pourrait devenir un concurrent plus sérieux de Rightmove PLC, les actions de la société du FTSE 100 ayant chuté de 12 % dans les échanges de la matinée.

Capital Metals PLC, en hausse de 9,6% à 5,15 pence, fourchette de 12 mois 0,90 pence-5,79 pence. La société de sables minéraux axée sur le Sri Lanka reçoit une décision favorable du ministère de l'Environnement du Sri Lanka concernant la réémission de ses licences d'exploitation de sables minéraux lourds. Cette décision fait suite à près d'un an d'efforts juridiques et de lobbying. "Après avoir examiné les observations écrites et orales, le secrétaire a déterminé que l'annulation des [licences d'exploitation minière industrielle] n'était pas correcte et a ordonné au [Geological Survey & Mines Bureau] de réémettre les LMI à la filiale sri-lankaise de la société, Damsila Exports (Pvt) Ltd", explique l'entreprise. Ce développement "ouvre la voie" à Capital pour finaliser son accord d'achat et de financement avec LB Group, pour lequel elle avait annoncé la signature d'un protocole d'accord en mai dernier. "Ce sera un changement agréable de travailler sur ces initiatives à valeur ajoutée plutôt que de lutter contre l'injustice dont nous avons souffert de la part de quelques-uns au cours des 12 derniers mois", a déclaré le président exécutif Greg Martyr.

AIM - LOSERS

SkinBioTherapeutics PLC, baisse de 11 % à 19,18 pence, fourchette de 12 mois 11,00 pence-27,00 pence. La société de sciences de la vie spécialisée dans la santé de la peau a accepté de prolonger de 12 mois son contrat de collaboration avec Sederma SAS, la branche cosmétique de Croda International PLC. Sederma explique que cette prolongation lui permettra de réaliser et d'évaluer d'autres études sur SkinBiotix afin de découvrir des "propriétés bénéfiques inédites", qui pourraient "améliorer considérablement les opportunités commerciales". Sederma couvrira tous les frais de SkinBioTherapeutics concernant la fourniture de SkinBiotix pour les études. Les études in vitro et ex vivo sont terminées et les essais cliniques (in vivo) devraient s'achever au début de l'année prochaine.

"Nous sommes convaincus que cela peut conduire à une commercialisation plus large de notre technologie SkinbiotixTM dans de nouveaux produits, ce qui peut faire une grande différence pour les consommateurs ayant un large éventail de besoins en matière de soins de la peau", a déclaré le PDG Stuart Ashman.

