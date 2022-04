Le groupe CoStar acquiert Business Immo, un service d'informations leader sur l'immobilier commercial en France

CoStar Group, Inc. (NASDAQ : CSGP), l'un des principaux fournisseurs de bourses immobilières en ligne, d'informations et d'analyses sur les bourses immobilières commerciales et résidentielles, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Business Immo, le premier service d'information sur l'immobilier commercial en France.

Business Immo a été fondé en 2004 et s'est rapidement développé en tant que source d'informations immobilières en ligne de couverture nationale pour le marché français de l'immobilier commercial. Aujourd'hui, Business Immo est largement reconnu comme l'un des principaux fournisseurs d'informations numériques sur l'immobilier commercial en France ; il attire plus de 300 000 visiteurs uniques chaque mois, notamment des courtiers, des investisseurs, des promoteurs et des prêteurs. Business Immo est connu pour ses actualités en ligne et ses magazines imprimés percutants et a élargi son portefeuille de produits pour y inclure la formation, l'éducation et les conférences du secteur immobilier commercial. La publication compte plus de 2 000 entreprises abonnées et 100 000 suiveurs des réseaux sociaux.

L'acquisition de Business Immo est un ajout important à l'équipe des actualités internationales du Groupe CoStar qui est en pleine croissance, et qui offre une couverture quotidienne dans l'ensemble des États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et à travers Hotel News Now, le service d'informations internationales de l'industrie hôtelière de CoStar. Avec plus de 235 000 abonnés et 19 000 articles publiés en 2021, CoStar news est l'un des plus grands réseaux d'actualités immobilières nationales et internationales au monde. Les journalistes de CoStar ont récemment reçu huit prix, dont trois médailles d'or, de la National Association of Real Estate Editors, la plus grande organisation de journalisme immobilier des États-Unis.

« L'acquisition de Business Immo ajoute encore un autre actif de haute qualité à notre présence internationale en expansion », a déclaré Andrew C. Florance, fondateur et CEO de CoStar Group. « Nous développons activement nos actualités, nos informations et nos places de marché en Europe et la France est l'un des marchés immobiliers les plus importants au monde avec une valeur de transaction d'investissement annuelle estimée à 40 milliards d'euros. Il y a un croisement étroit entre l'actu et les informations sur l'immobilier commercial et cette connexion est très importante pour le groupe CoStar, car la valeur de nos informations attire les gens vers la plateforme. Business Immo fournit des services d'information indépendants exceptionnels et jouit d'une excellente réputation auprès des courtiers, des propriétaires, des prêteurs et d'autres acteurs du marché immobilier. Nous nous réjouissons d'accueillir l'équipe de Business Immo au sein du Groupe CoStar, notamment son équipe de direction très respectée qui continuera à diriger l'entreprise ».

« En rejoignant CoStar Group, Business Immo entame une nouvelle étape de son développement », a déclaré Sandra Roumi, présidente déléguée de Business Immo. « Notre stratégie basée sur l'actualité, l'événementiel et la formation en immobilier d'entreprise, cadre parfaitement avec le Groupe CoStar et, ensemble, nous poursuivrons le développement de nos activités en misant sur les meilleures technologies de l'information ».

Pour en savoir plus à propos de Business Immo, veuillez visiter le site BusinessImmo.com.

À propos de CoStar Group, Inc.

CoStar Group, Inc. (NASDAQ : CSGP) est un fournisseur de premier plan de bourses, d'informations et d'analyses immobilières en ligne. Fondé en 1987, CoStar poursuit en permanence de vastes recherches approfondies pour produire et maintenir la base de données la plus importante et la plus complète sur l'immobilier commercial. Notre suite de services en ligne permet aux clients d'analyser, d'interpréter et d'obtenir une vision inégalée sur la valeur des propriétés commerciales, les conditions du marché et les disponibilités actuelles. STR fournit des données de référence, des analyses et des informations sur le marché pour l'industrie hôtelière mondiale. Ten-X fournit une plateforme de premier plan pour la réalisation d'enchères en ligne et d'offres négociées dans le secteur de l'immobilier commercial. LoopNet est la bourse de l'immobilier commercial la plus populaire en ligne. Apartments.com, ApartmentFinder.com, ForRent.com, ApartmentHomeLiving.com, Westside Rentals, AFTER55.com, CorporateHousing.com, ForRentUniversity.com et Apartamentos.com constituent la plus importante ressource en ligne de recherche d'appartements de qualité pour les locataires et offrent aux gestionnaires et aux propriétaires une plateforme reconnue pour la commercialisation de leurs biens. Homesnap est une plateforme logicielle mobile en ligne, leader du secteur, qui fournit des applications conviviales visant à optimiser le flux de travail des agents immobiliers résidentiels et à renforcer la relation agent-client. Homes.com offre aux professionnels de l'immobilier des services de publicité et de marketing concernant les propriétés résidentielles. Realla est la bourse numérique de l'immobilier commercial la plus complète du Royaume-Uni. BureauxLocaux est l'un des plus grands portails immobiliers spécialisés dans l'achat et la location de biens immobiliers commerciaux en France. Les sites web de CoStar Group attirent des dizaines de millions de visiteurs uniques par mois. Le Groupe CoStar, dont le siège social est situé à Washington, DC, possède des bureaux aux États-Unis, en Europe, au Canada et en Asie. Nous pensons utiliser parfois le site Web de notre entreprise, www.costargroup.com, comme canal de distribution des informations matérielles de l'entreprise. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.costargroup.com.

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives », y compris, sans s'y limiter, des déclarations concernant les attentes, les croyances, les intentions ou les stratégies du Groupe CoStar concernant l'avenir. Ces déclarations sont basées sur les croyances actuelles et sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ces déclarations, notamment le risque que Business Immo ne puisse pas maintenir ou renforcer sa position sur le marché français ; le risque que les activités de Business Immo et du Groupe CoStar ne puissent pas être combinées avec succès ou de manière opportune et rentable ; le risque que le regroupement et l'intégration de Business Immo perturbent les activités du Groupe CoStar ou se traduisent par la perte de clients ou d'employés clés ; le risque que l'acquisition de Business Immo ne produise pas les avantages ou les résultats escomptés pour CoStar ou Business Immo ou leurs clients, notamment une augmentation de la couverture et de la portée de leurs services d'informations et de la croissance des activités. De plus amples informations sur les facteurs potentiels qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent matériellement de ceux prévus dans les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, ceux qui sont énoncés dans les documents que le Groupe CoStar dépose de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment dans le rapport annuel de CoStar sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 déposé auprès de la SEC, notamment dans les sections « Facteurs de risque » de ce dépôt, ainsi que d'autres dépôts de CoStar auprès de la SEC disponibles sur le site Web de la SEC. (www.sec.gov). Toutes les déclarations prospectives sont fondées sur les renseignements dont dispose le Groupe CoStar à la date du présent communiqué, et le Groupe CoStar n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives reflétant de nouvelles informations, des événements futurs ou autres.

