Le groupe CoStar a annoncé la nomination de Rich Simonelli au poste de responsable des relations avec les investisseurs et de Cyndi Eakin au poste de chef de la comptabilité. Chacun d'entre eux rendra compte à Chris Lown, directeur financier du groupe CoStar. M. Simonelli, qui a occupé une fonction similaire au sein du groupe CoStar pendant neuf ans, rejoindra l'entreprise après avoir travaillé pour la société nationale de courtage immobilier Compass, où il occupait le poste de premier vice-président chargé des relations avec les investisseurs.

En tant que gestionnaire expérimenté de la relation intégrale entre les investisseurs et les sociétés cotées en bourse, en particulier dans le secteur de l'immobilier, Simonelli est idéalement placé pour soutenir les efforts de relations avec les investisseurs du Groupe CoStar. Chez Compass, il a dirigé le programme de relations avec les investisseurs de la société de courtage, en veillant à ce que les parties prenantes aient la confiance et la compréhension dont elles ont besoin pour prendre des décisions éclairées concernant le soutien de la société. Avant cela, M. Simonelli a été vice-président des relations avec les investisseurs de CoStar Group, ce qui lui a permis d'acquérir une connaissance inégalée de l'entreprise, de ses investisseurs et de sa place dans le secteur de l'immobilier.

En tant que responsable des relations avec les investisseurs, M. Simonelli sera chargé de mettre en œuvre les stratégies de communication globales nécessaires pour soutenir la confiance à long terme des actionnaires dans le groupe CoStar. Vétéran de 35 ans dans le secteur, régulièrement reconnu par le magazine Institutional Investor comme l'un des meilleurs professionnels des relations avec les investisseurs aux États-Unis, Rich apporte une expertise inégalée dans l'entretien des relations avec les investisseurs institutionnels. Grâce à sa connaissance approfondie de la banque d'investissement, des relations avec les investisseurs et de la constitution de groupes de sociétés, il a développé une expertise inégalée pour attirer, informer et fidéliser des investisseurs de classe mondiale.

Eakin, qui était auparavant contrôleur de gestion du Groupe CoStar, a récemment occupé le poste de responsable des relations avec les investisseurs, travaillant avec les investisseurs, les actionnaires et les analystes pour communiquer les performances, la stratégie commerciale et le positionnement stratégique du Groupe CoStar. Dans ses nouvelles fonctions, Mme Eakin sera responsable de la comptabilité de l'entreprise, des rapports sur les recettes, de la conformité fiscale, de la comptabilité technique, de la politique et des rapports financiers. Les points forts de Mme Eakin sont sa grande expertise en matière de comptabilité, son leadership et ses capacités de gestion.

Elle a joué un rôle essentiel dans le soutien de l'intégration des acquisitions et des stratégies de levée de fonds du groupe CoStar, ainsi que dans la gestion des fonctions comptables, fiscales et des systèmes financiers.