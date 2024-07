Le fournisseur d'informations immobilières CoStar Group a revu à la baisse ses prévisions de recettes annuelles mardi, les taux d'intérêt élevés ayant freiné les dépenses et découragé l'achat de biens immobiliers.

Les actions de CoStar, qui est en concurrence avec des sites rivaux de recherche de logement tels que Zillow et Redfin, étaient en baisse de 1,1 % dans les échanges prolongés.

Le marché de l'immobilier a été l'un des plus durement touchés par le régime de taux d'intérêt élevés de la Fed depuis le début de l'année 2022. L'année dernière, les ventes de logements existants ont atteint leur niveau le plus bas depuis 1995, l'offre de logements à vendre restant limitée.

De nombreux propriétaires hésitent à vendre parce que leurs prêts immobiliers actuels sont bloqués à des taux beaucoup plus bas et que l'achat d'une autre maison signifierait probablement des taux plus élevés et des coûts supplémentaires.

Ce stock limité continue de gonfler les prix des logements.

Le groupe CoStar, basé à Washington, D.C., prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,74 et 2,75 milliards de dollars, alors qu'il tablait auparavant sur 2,76 à 2,77 milliards de dollars.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires annuel de 2,77 milliards de dollars, selon les données du LSEG.

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires du troisième trimestre se situe entre 692 et 697 millions de dollars, le point médian de cette fourchette se situant en dessous de la barre des 2,77 milliards de dollars.

de 703,5 millions de dollars.

Pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, le chiffre d'affaires de CoStar a augmenté de 12 % pour atteindre 678 millions de dollars, contre 677,2 millions de dollars estimés. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 15 cents, alors que les estimations moyennes étaient de 9 cents par action.