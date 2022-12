Costco : Jefferies confirme son conseil sur le titre

Jefferies maintient sa note d'achat sur le titre Costco, avec un objectif de cours de 610 $.L'analyste - qui a visité un site de Costco au Canada - indique être optimiste quant aux perspectives de l'entreprise avec un niveau de fréquentation élevé et une offre de consommables qui trouve un bon écho chez les consommateurs.Jefferies estime que le modèle d'adhésion unique de Costco offre par ailleurs une visibilité attrayante dans un environnement incertain.Alors que Costco poursuit son implantation aux Etats-Unis, Jefferies considère l'enseigne comme bien positionnée pour de nouveaux gains de parts de marché à l'avenir, et ce malgré les pressions inflationnistes en cours créant une situation plus incertaine d'un point de vue macroéconomique.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.