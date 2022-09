Costco : Jefferies rehausse son objectif de cours

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Costco avec un objectif de cours rehaussé de 580 à 610 dollars, jugeant que la chaine de magasins-entrepôts, qui a clôturé l'année avec de solides revenus, reste l'un de ses meilleurs choix dans l'environnement actuel.



'En données comparables, les ventes de Costco ont augmenté de 10,1% en août et de 13,7% sur son quatrième trimestre comptable, ce qui s'est montré supérieur au consensus (+11,7%) et à notre estimation (+13,3%)', souligne le broker.



'Avec des ventes coeur en comparable pour le mois d'août largement conformes à celles de juillet et de juin sur une base de comparaison tri-annuelle, le modèle de Costco démontre sa résilience alors que les adhérents continuent de dépenser', poursuit-il.



