BlackRock dit avoir plus de 800 millions de dollars pour un nouveau fonds d'impact

La société basée à New York a déclaré que son fonds BlackRock Impact Opportunities Fund est destiné à soutenir des entreprises ou des projets dirigés par ou servant les communautés noires, latinos et amérindiennes. Il fait partie d'un certain nombre de mesures que BlackRock a décrites en juin 2020 pour faire progresser l'équité raciale après le meurtre de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis.

Pam Chan, responsable mondiale du groupe des solutions alternatives de BlackRock, a déclaré que le fonds vise à fournir des taux de rendement du marché tout en favorisant la croissance économique.

"Nous pensons aux billions de produit intérieur brut qui pourraient être débloqués en comblant l'écart de richesse en matière d'équité raciale. Un grand nombre de ces opportunités ont été négligées", a-t-elle déclaré.

Jusqu'à présent, environ 80 millions de dollars du fonds ont été déployés pour des investissements tels que le développement de franchises de fitness dans les communautés les plus pauvres, et pour soutenir la construction d'une communauté locative de 292 unités par une société immobilière appartenant à des Noirs à Farmingville, New York, a déclaré BlackRock.

Les investisseurs initiaux comprennent les branches d'investissement ou les fondations de sociétés telles que Costco Wholesale Corp et PayPal Holdings Inc, a déclaré BlackRock.

Les fonds d'impact américains détenaient 234 milliards de dollars à la fin de 2021, selon la société de recherche Morningstar Inc, contre 127 milliards de dollars un an plus tôt et 88 milliards de dollars à la fin de 2019. Les actifs sont tombés à 222 milliards de dollars à la fin du mois de mars, sous l'effet de la baisse des marchés malgré des entrées positives.

Les décomptes couvrent les fonds dont les prospectus précisent les objectifs, notamment en matière sociale ou environnementale.