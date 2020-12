COSTCO: bénéfice supérieur aux attentes pour le premier trimestre du nouvel exercice

Costco a publié hier soir un résultat net lors du premier trimestre de son exercice fiscal (clos au 22 novembre 2020) de 1,17 milliard de dollars, ou 2,62 dollars par action, contre 844 millions ou 1,9 dollar par action, un an plus tôt. Les ventes nettes ont grimpé de 16,9% pour s'établir à 42,35 milliards de dollars (43,2 milliards en comptant les cartes membres). A périmètre comparable, elles ont augmenté de 15,4%. Les ventes en ligne ont, elles, bondi de 86,4%. Le consensus tablait sur un BPA de 2,07 dollar, des ventes de 46,33 milliards et d'une croissance des ventes en comparable de 16%.