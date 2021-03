COSTCO: le bénéfice par action rate le coche

Costco Wholesale a publié hier soir un bénéfice au second trimestre de son exercice 2021 (clos mi-février) de 951 millions de dollars, soit 2,14 dollars par action, après 931 millions, ou 2,10 dollars par action, un an plus tôt. C'est en-dessous des attentes des analystes sondés par FacSet, qui anticipaient un BPA de 2,45 dollars. Les ventes du distributeur ont grimpé de 14,7% (+13% en comparable) à 43,89 milliards de dollars, contre 43,75 milliards attendus. Les ventes en ligne ont, elles, bondi de 75,8% sur un an.