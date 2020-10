Costco : +16,9% de ventes en septembre

08/10/2020 | 10:00

Le distributeur par entrepôts Costco Wholesale a dévoilé mercredi soir un chiffre d'affaires de 16,84 milliards de dollars au titre de son mois de septembre (couvrant les cinq semaines jusqu'au 5 octobre), en croissance de 16,9% en comparaison annuelle.



A surface comparable, ses ventes se sont accrues de 15,5% (+16,9% ajusté d'effets changes et prix de l'essence), avec un bond de 90,3% des ventes sur Internet. Costco estime à un peu moins de 100 points de base un effet calendaire positif.



