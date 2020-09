Costco : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre

25/09/2020 | 09:53

Costco Wholesale a dévoilé jeudi soir un bénéfice net de 1,39 milliard de dollars au titre de son quatrième trimestre comptable, soit un BPA en hausse de 27% à 3,13 dollars, battant ainsi de 30 cents l'estimation moyenne des analystes.



Les ventes du distributeur par entrepôts ont augmenté de 12,5% à 52,3 milliards de dollars en données publiées. En comparable et ajustées d'effets changes et prix de l'essence, elles se sont accrues de 14,1% avec un bond de 91,3% dans le commerce en ligne.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe basé à Issaquah (Etat du Washington) a ainsi engrangé un bénéfice net de quatre milliards de dollars, soit 9,02 dollars par action, pour un chiffre d'affaires en croissance de 9,3% à 163,2 milliards.



