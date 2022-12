Costco Wholesale : Des prévisions optimistes sur les ventes de Costco en décembre

Les analystes de Telsey Advisory Group ont indiqué aux investisseurs qu'ils s'attendaient à ce que Costco publie un solide rapport sur les ventes de décembre, lesquelles seront publiées après la clôture le jeudi 5 janvier. Les analystes, qui ont réitéré la note "Outperform" et l'objectif de cours de 580 dollars sur le titre, expliquent dans la note que les ventes devraient continuer à bénéficier de l'inflation élevée des produits alimentaires et de l'inflation générale, qui pousse les consommateurs à se rendre dans les magasins à la recherche de valeur.Toutefois, " cela devrait être partiellement compensé par la faiblesse des catégories discrétionnaires en raison de tendances macroéconomiques difficiles et de stocks/promotions élevés dans le commerce de détail ", affirment-ils. " En outre, la baisse des prix du carburant et le renforcement du dollar américain devraient peser sur les résultats ".