Costco Wholesale : hausse de 45% du BPA au 3e trimestre

Costco Wholesale a dévoilé jeudi soir un BPA en progression de 45% à 2,75 dollars au titre de son troisième trimestre comptable, grevé à hauteur de neuf cents par des coûts liés à la Covid-19, mais tout de même bien supérieur au consensus.



Les ventes trimestrielles du distributeur par entrepôts ont augmenté de 21,7% à 44,4 milliards de dollars. En comparable et ajusté d'effets de changes et de prix de l'essence, elles se sont accrues de 15,1% avec un bond de 38,2% dans le commerce en ligne.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.