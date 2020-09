Costco : croissance de 15% des ventes en août

03/09/2020 | 11:04

Costco Wholesale a dévoilé mercredi soir un chiffre d'affaires de 13,56 milliards de dollars au titre de son mois d'août (quatre semaines jusqu'au 30 août), en croissance de 15% en comparaison annuelle (+13,2% en données comparables).



En données ajustées d'effets de changes et de prix de l'essence, les ventes comparables du groupe de distribution par entrepôts ont augmenté de 14,5%, avec en particulier un doublement de ses ventes sur Internet.



Costco estime que l'évolution de ses ventes a été impactée négativement par un effet calendaire lié à la date du Labor Day cette année, à hauteur de 75 points de base aux Etats-Unis et d'un peu plus de 50 points de base au niveau mondial.



