Costco : croissance de plus de 20% du CA en juin

Costco Wholesale a dévoilé jeudi soir un chiffre d'affaires de près de 22,8 milliards de dollars pour son mois de juin (cinq semaines terminées le 3 juillet), soit une augmentation de 20,4% par rapport à la période correspondante de l'an dernier.



La chaine de magasins-entrepôts a vu ses ventes comparables s'accroitre de 18,1% (+21,5% aux Etats-Unis), dont une progression de 13% en excluant les répercussions des variations des prix de l'essence et des taux de change.



Costco précise toutefois qu'un effet calendaire (une journée supplémentaire aux Etats-Unis en raison de la fête nationale) a dopé les ventes totales et comparables d'environ deux points de pourcentage au niveau mondial, et d'environ trois points aux Etats-Unis.



