Costco dépasse les estimations de revenus trimestriels

Les ventes de Costco, qui s'appuie fortement sur les clients à la recherche d'une expérience d'achat de type chasse au trésor dans ses entrepôts caverneux, ont bénéficié du retour des consommateurs dans ses magasins à la suite du déploiement des vaccins et de l'assouplissement des restrictions liées au COVID-19.

La demande d'articles à forte marge a été forte ces derniers mois, avec la reprise des événements sociaux et des voyages, ce qui a stimulé les ventes de Costco, qui ne bénéficie pas de la force du commerce électronique dont disposent les détaillants à grande surface comme Walmart Inc. et Target Corp.

Le chiffre d'affaires total a atteint 51,90 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 44,77 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à des revenus de 51,47 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Le bénéfice net a atteint 1,30 milliard de dollars, soit 2,92 dollars par action, au cours du trimestre clos le 13 février, contre 951 millions de dollars, soit 2,14 dollars par action, un an plus tôt.