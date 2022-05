Costco dépasse les estimations de ses résultats trimestriels grâce à de fortes dépenses de consommation

Jeudi, Costco Wholesale Corp a battu les estimations de Wall Bourse concernant le chiffre d'affaires et le bénéfice trimestriels, grâce aux fortes dépenses des consommateurs pour ses produits frais, ses articles d'ameublement et ses carburants, dans un contexte d'inflation galopante.

Cependant, les actions de l'exploitant de clubs-entrepôts ont chuté d'environ 2 % dans les échanges prolongés, car les marges brutes de la société ont chuté de 99 points de base au troisième trimestre.

La faiblesse des marges de Costco survient à un moment où les détaillants américains, dont Walmart, Target, Kohl's Corp et Best Buy Co Inc, ont averti que l'inflation, qui atteint des sommets depuis des décennies, affectait leurs bénéfices.

Pourtant, un client moyen de Costco gagne plus qu'un client type de Walmart ou de Target, et les efforts de l'exploitant du club-entrepôt pour maintenir le prix de l'essence plusieurs cents en dessous de la moyenne nationale ont stimulé les adhésions et les ventes.

Les revenus de Costco provenant des adhésions, dont le prix varie entre 60 et 120 $ par an, ont atteint 984 millions de dollars au cours du trimestre, contre 901 millions de dollars un an plus tôt.

Le revenu total de la société a augmenté de 16 % pour atteindre 52,60 milliards de dollars au troisième trimestre terminé le 8 mai, comparativement aux estimations des analystes qui étaient de 51,71 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

En excluant les éléments, Costco a gagné 3,17 $ par action, dépassant les estimations de 3,03 $.