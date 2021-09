Costco dépasse ses estimations de revenus grâce à la forte demande de produits frais et de bijoux.

Les actions de la société basée à Issaquah, dans l'État de Washington, étaient en hausse de 1 % après la cloche.

Le retour des gens aux événements sociaux et aux activités de plein air après le déploiement des vaccins a stimulé la demande d'articles de sport et de bijoux dans les magasins Costco et a contribué à compenser une partie du ralentissement des ventes d'épicerie après les achats de panique induits par le lockdown de l'année dernière.

La réouverture de l'économie a également donné aux gens plus de confiance pour retourner faire leurs achats dans des magasins physiques, ce qui a aidé Costco qui n'a pas la force du commerce électronique de ses pairs tels que Walmart Inc et Target Corp.

Le bénéfice net a atteint 1,67 milliard de dollars, soit 3,76 dollars par action, au cours du trimestre clos le 29 août, contre 1,39 milliard de dollars, soit 3,13 dollars par action, un an plus tôt.

Les ventes comparables, à l'exclusion de l'impact des fluctuations du carburant et des devises, ont bondi de 9,4 % au quatrième trimestre, alors que les estimations prévoyaient une hausse de 8,07 %, selon les données IBES de Refinitiv.

Le revenu total a atteint 62,68 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 53,38 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à des recettes de 61,30 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.