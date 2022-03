Costco : hausse de 37% du bénéfice net au 2e trimestre

La chaine de magasins-entrepôts Costco Wholesale a dévoilé jeudi soir un bénéfice net en croissance de 36,6% à 1,3 milliard de dollars, soit 2,92 dollars par action, au titre du deuxième trimestre de son exercice 2021-22.



Les ventes trimestrielles ont augmenté de 16,1% à un peu plus de 50,9 milliards de dollars. En comparable et hors effets de changes et de prix de l'essence, elles se sont accrues de 11,1% avec une hausse de 12,6% dans le commerce en ligne.



Pour le mois de référence de quatre semaines de février, terminé le 27 février, Costco a réalisé des ventes nettes de 16,29 milliards de dollars, soit une augmentation de 15,9% (+10,6% en comparable et hors effets de changes et de prix de l'essence).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.