Costco : croissance de près de 18% du CA en mars

Costco Wholesale affiche pour son mois comptable de mars (cinq semaines jusqu'au 4 avril) un chiffre d'affaires de 18,21 milliards de dollars, en augmentation de 17,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



En données comparables et ajustées de changements dans les prix de l'essence et de variations de changes, les ventes nettes de la chaine de magasins-entrepôts ont augmenté de 11,1% (dont 11,3% aux Etats-Unis), avec un bond de 54,5% des ventes sur Internet.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.