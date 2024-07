COSTCO : objectif de cours rehaussé chez Jefferies

Jefferies réitère son conseil 'achat' sur Costco avec un objectif de cours porté de 860 à 1050 dollars, après l'annonce par la chaine de magasins-entrepôts d'une augmentation de ses frais d'adhésion, en marge de son dernier point de ventes mensuel.



'Nous pensons qu'il s'agit d'un catalyseur positif pour les résultats et l'action', affirme le broker, qui évalue le bénéfice possible de cette mesure à environ 3% sur le BPA au cours de chacune des deux prochaines années.



Jefferies ajoute même voir un potentiel pour un multiple de valorisation plus élevé à partir de maintenant aussi sur la base d'une croissance continue de la productivité, et considère que 'Costco demeure un premier choix'.



