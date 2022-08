Le Sam's Club de Walmart va augmenter les frais d'adhésion pour la première fois depuis des années

Les détaillants américains ont cherché des moyens d'augmenter leurs bénéfices à la suite d'un effondrement de la demande de produits discrétionnaires à marge élevée, alors que les consommateurs, frappés par l'inflation, limitent leurs dépenses.

À partir du 17 octobre, les frais d'adhésion annuels passeront de 45 à 50 dollars pour les membres "Club" d'entrée de gamme et de 100 à 110 dollars pour les clients "Plus" qui bénéficient de plus d'avantages, notamment la livraison gratuite.

C'est la première fois que Sam's Club augmente les frais pour les clients "Plus" depuis l'introduction de cette offre en 1999, tandis que les frais du "Club" sont augmentés pour la première fois en neuf ans.

Sam's Club a également déclaré qu'il proposerait 5 $ aux membres du "Club" et 10 $ aux clients du "Plus", à titre d'offre unique, en espèces numériques peu après le renouvellement des adhésions cette année.

Le grand rival de Sam's Club, Costco Wholesale Corp, a augmenté sa cotisation pour la dernière fois en 2017 et les analystes ont déclaré que la société, qui augmente généralement sa cotisation tous les 5 ans et demi, pourrait la retarder cette fois-ci car les consommateurs réduisent leurs dépenses.