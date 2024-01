Plongeons dans l'histoire de la success-story Costco Wholesale. Qu'est-ce qui a fait son succès ? Comment Costco a révolutionné son industrie C'est ce que nous allons voir dans cet article.

L'innovation de Costco Wholesale réside dans son modèle d'affaires de club-entrepôt, qui a perturbé le marché de la grande distribution. En achetant en gros et en limitant les marges bénéficiaires, Costco a pu offrir des prix nettement inférieurs à ceux de la concurrence. Ce modèle a forcé les détaillants traditionnels à revoir leurs stratégies de prix et de stockage. En termes d'innovations, Costco a été l'un des premiers à adopter le concept de vente de produits sous sa propre marque, Kirkland Signature, lancée en 1995. Ces produits offrent une qualité comparable à celle des marques nationales, mais à un prix inférieur, ce qui a renforcé la fidélité des clients et augmenté les marges de l'entreprise.

Le concept de vente au détail est le suivant : les clients paient une cotisation annuelle ($60 US standard) qui donne accès aux magasins pendant un an, et en échange, Costco applique une stratégie de prix bas quotidiens (Strategy EDLP - Every Day Low Price) en majorant 14% sur les produits de marque et 15% sur les produits de marque privée, ce qui fait que les prix sont très, très bas. Il s'agit d'une proposition de consommateur très simple et honnête dans le sens où les frais d'adhésion achètent la fidélité du client (et représentent presque tout le profit) et Costco vend en échange des marchandises tout en couvrant simplement les coûts d'exploitation. De plus, en respectant une majoration standard, les économies réalisées grâce aux achats ou à l’échelle sont restituées au client sous la forme de prix plus bas, ce qui encourage la croissance et étend les avantages d’échelle.

Une chose très importante pour le fondateur Jim Sinegal était que la société maintienne cette politique tarifaire sur la durée pour construire l'image de marque de Costco et renforcer la fidélité des consommateurs. Jim Sinegal était le premier à s'insurger contre les stratégies de promotions-prix (Strategy Hi-Lo - High-Low Prices), encore utilisées dans la plupart des enseignes aujourd'hui, essayant d'influencer le trafic dans les magasins en faisant monter et descendre artificiellement les prix. Chez Costco, le consommateur le sait : le prix est 14% ou 15% supérieur au prix de gros, point final. Cette transparence a largement participé à faire de Costco l'enseigne préférée des américains avec le plus haut taux de fidélité.

Si cette stratégie est facile à comprendre mais elle peut cependant être difficile à mettre en œuvre. En effet, l'acte d'acheter une adhésion a pour effet d'augmenter la part d'esprit de l'entreprise auprès du client de la même manière que les entreprises de biens de consommation espèrent le faire avec la publicité conventionnelle. Chez Costco, le consommateur a choisi de s'engager auprès du détaillant et la raison pour laquelle ils achètent est que le prix des produits est fixé à une majoration maximale de 14 % par rapport au coût. Cette majoration est deux fois plus faible que celle pratiquée par Walmart. Gagner de l'argent avec des marges brutes aussi faibles est donc un art en soi et présente bien évidemment un part de risque si l'opérationnel déçoit. Costco doit donc s'assurer que ses coûts d'exploitation soient le plus faible possible et que les prix de gros soient le plus compétitif possible. Pour cela, la société maintient le nombre maximum d'articles dans un magasin (environ 4000 SKUs) et chaque emplacement est vendu aux enchères aux fournisseurs. Costco attend de ses fournisseurs qu'ils proposent systématiquement et volontairement le prix d'acquisition le plus bas possible pour tous les articles sinon ils sont bannis définitivement en tant que source d'achat.

Enfin, l'entreprise mise sur la croissance de son chiffre d'affaires qui agit comme un cercle vertueux. En effet, Costco bénéficie d'un effet d'échelle incroyable et les économies réalisées sur les coûts d'exploitation sont rendues aux clients avec des prix toujours très compétitifs et une offre de plus en plus qualitative. Si beaucoup d'entreprises cherchent à profiter de l'effet d'échelle, peu d'entre elles reversent leurs bénéfices aux clients en baissant leur prix. L'obsession de Costco de partager les avantages d'échelle avec le client rend l'avenir de cette entreprise beaucoup plus prévisible et moins risqué que celui d'une entreprise moyenne.

Flywheel de Costco Wholesale

Nick Sleep, célèbre investisseur, a décrit Costco comme une version commerciale du mouvement perpétuel dans son célèbre article "Perpetual Growth Machine" du 22 février 2005. Il expliquait déjà à l'époque la capacité de Costco à poursuivre les opérations lancées sans qu'une énergie supplémentaire ne soit nécessaire pour les maintenir.

"L'avantage de Costco est sa base de coûts très bas, mais d'où vient-elle ? Non pas grâce à des terrains à bas prix, ou à des salaires bon marché ou à quoi que ce soit d’autre, mais à mille décisions quotidiennes pour économiser de l’argent là où il n’a pas besoin d’être dépensé. Cette économie est ensuite restituée aux clients sous la forme de prix plus bas, le client rend la pareille et achète davantage de produits, ce qui déclenche une boucle de rétroaction vertueuse." - Nick Sleep

